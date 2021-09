Hummelgaard har kritisk blik på ledige med til trepartsforhandlinger

- Vi vil for det første diskutere, hvordan vi sikrer, at ledige på kontakthjælp og dagpenge reelt er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det duer ikke, at man ikke tager et job, når der er mangel på arbejdskraft.

- Et andet tema bliver, at seniorer fortsat tæller meget i ledighedsstatistikken. Virksomheder frasorterer folk over 55 år, når de skal ansætte. Det skal vi undgå.

- Og for det tredje har vi forståelse for, at man gerne vil søge arbejdskraft udefra. Men det skal ske på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Peter Hummelgaard.

Han beskriver opgaven for de fire parter, der er inviteret - arbejdsgiverne, lønmodtagerne, regeringen og kommunerne, som at få alle "brikker og klodser til at lande de rigtige steder" efter coronakrisen og den efterfølgende genopretning.

Derfor er kommunerne inviteret med. Det er kommunerne, der står med det daglige arbejde med jobformidling.

Her vil beskæftigelsesministeren gerne se på, hvis der er bureaukrati, der slører indsatsen. Men først og fremmest er han klar med en opsang til alle parter:

- Vi er nødt til at bede kommunerne og jobcentrene om, at deres hovedfokus er på god klassisk jobformidling, siger Peter Hummelgaard.

- Hvis det indebærer, at vi skal skærpe og indskærpe, at man som jobparat skal stå til rådighed for arbejde i hele landet, så gør vi gerne det.

- Men det er også en løftet pegefinger til arbejdsgiverne om, at vi gerne vil have dem til at forpligte sig til at hyre seniorerne.