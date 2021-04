Hpv-vaccine imponerer forskere i nyt dansk studie

Men da livmoderhalskræft er længe om at udvikle sig, har resultatet af vaccinens effekt på selve kræftsygdommen ladet vente på sig.

Det er velkendt, at hpv-vaccinen mindsker risikoen for forstadier til livmoderhalskræft.

Nu kan danske forskere vise, at vaccinen mindsker risikoen med op til 86 procent hos kvinder, der er vaccineret, inden de fylder 17 år.

Susanne Krüger Kjær, der er forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse og professor ved Rigshospitalets gynækologiske afdeling og Københavns Universitet, kalder resultatet epokegørende.

- Vi viser nu, at vi med vaccinen kan forebygge næsten 90 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Det er en fantastisk god nyhed for kvinder, siger hun.

I undersøgelsen indgår cirka 900.000 kvinder, som var 17 til 30 år i 2006 til 2019. 40 procent af dem var vaccineret, inden de fyldte 17 år.

Blandt dem var risikoen 86 procent lavere i sammenligning med kvinder, der ikke var vaccineret.

Hpv-vaccinen har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 2009.

Ud over at forebygge med vaccination hos de yngste tilbydes kvinder mellem 23 og 64 år regelmæssigt at få taget en celleprøve, der kan vise forandringer på livmoderhalsen.

Formålet med screeningen er at finde og behandle forstadier til livmoderhalskræft, inden de udvikler sig til kræft.

Kombinationen af vaccination og screening vil betyde, at livmoderhalskræft kan være på vej mod at blive en yderst sjælden sygdom i Danmark, siger Susanne Krüger Kjær.

- Udrydde den kan vi måske ikke helt. Men hvis vi både vaccinerer og screener, så er der gode chancer for, at den stort set forsvinder, siger hun.

Hpv-vaccinen led et alvorligt knæk i 2015, efter at flere piger i blandt andet en dokumentar på TV2 stod frem og fortalte om bivirkninger som træthed og svimmelhed, efter at de var blevet vaccineret.

Inden lå tilslutningen på cirka 90 procent, mens den i årene efter faldt drastisk. Siden har flere undersøgelser afvist en sammenhæng, og det har fået opbakningen til at vende tilbage.

Således fik 85 procent af alle piger, der fyldte 12 år i 2020, vaccinen.

Siden september 2019 har også drenge født fra 1. juli 2007 fået tilbudt gratis vaccination, når de fylder 12 år.

Hos dem er tilslutningen næsten lige så høj.