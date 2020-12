Hovmand var central i Foghs løfte om skattestop

Efter Folketingsvalget i 2001 blev Anders Fogh Rasmussen (V) valgt til statsminister med sit markante løfte om at indføre et skattestop, og han udnævnte partifællen Svend Erik Hovmand til skatteminister.

I sin tid som skatteminister måtte Hovmand dog gå igennem megen kritik, da hans embedsførelse blev undersøgt i sagen om et skattehul, som TDC havde udnyttet til at trække milliarder fra i skat.

Hovmand gik fri for at have haft kendskab til det, selv om han i 2002 skrottede et lovforslag fra den tidligere SR-regering, der ville have lukket hullet.

Han blev skiftet ud ved den første ministerrokade i august 2004. Han blev afløst af partifællen Kristian Jensen. Selv har Svend Erik Hovmand fastholdt, at det ikke skyldtes sagen om skattehullet og TDC.

Og trods kritikken i perioden som skatteminister, kan Svend Erik Hovmand se tilbage på en lang karriere på Christiansborg, hvor han har haft mange magtfulde poster.

Han blev valgt til Folketinget allerede i 1975 og endte med at sidde i Folketinget for Venstre i 32 år indtil valget i 2007. Her valgte han ikke at genopstille.

Han blev minister for første gang i 1986, hvor han fik posten som energiminister.

To år senere blev han boligminister, indtil Schlüter-regeringen måtte gå af som følge af Tamil-sagen i januar 1993.

Han har i sin karriere også været formand for Folketingets Finansudvalg og for Kontroludvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

I 2005 blev han formand for Venstres folketingsgruppe. En post, han bestred, indtil han stoppede i Folketinget.

Svend Erik Hovmand, der er uddannet som først tømrer og så journalist, bor i Ringsted med sin kone, Lone Hovmand.