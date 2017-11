Hovedstadens hospitaler kommer mere og mere bagud

Nye tal, som regionen fremlægger en uge efter regionsvalget, viser, at hospitalerne i år ventes at behandle syv procent færre patienter end sidste år.

Målt i behandlingernes værdi er der tale om et fald på 10 procent, skriver Politiken onsdag.

Samlet set står Region Hovedstaden derfor til at skulle tilbagebetale et tilskud på 430 millioner kroner til staten, fordi hospitalerne har behandlet for få patienter.

Desuden skal regionen tilbagebetale andre 300-320 millioner kroner, fordi hovedstadens hospitaler behandler færre patienter fra andre regioner.

Formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), havde håbet, at udviklingen var ved at vende.

- Vi har løbende fået at vide, at aktiviteten var på vej op på Herlev Hospital og på Rigshospitalet. Vi kan nu se, at de stadig sakker bagud, og på Herlev går det i den forkerte retning.

- Det er nyt for mig, og det er bekymrende, siger formanden, der fik tallene i torsdags, til Politiken.

De nye tal fik mandag aften partierne i Region Hovedstaden til på et lukket møde at beslutte at begynde at genansætte lægesekretærer.

De er tidligere blevet fyret, fordi regionen mente, at lægerne kunne overtage deres arbejde, når Sundhedsplatformen blev indført.

Konsekvensen har været, at lægerne bruger mere tid ved computeren og ikke kan behandle så mange patienter.