Hovedparten af dømte rumænere afsoner i danske fængsler

- Vi er langt fra, hvor vi skal være, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til Jyllands-Posten.

Justitsministerens eget parti lagde i et udlændingeudspil fra valgkampen 2019 vægt på, at udlændinge, der dømmes for kriminalitet i Danmark, skal afsone deres straf i det land, de kommer fra.

- Kriminelle udlændinge skal ikke afsone i danske fængsler for danske skattekroner. De skal sendes hjem, lød det i Socialdemokratiets udspil.

Konkret foreslog partiet blandt andet, at EU-regler på området ændres, så udlændinge kan afsone deres straf i hjemlandet, selv om de kun mangler at afsone kort tid, inden de kan prøveløslades.

Ifølge de nuværende regler skal der være mindst fire og en halv måned tilbage til en forventet prøveløsladelse, for at en indsat kan overføres til udlandet.

Der er ikke ændret i reglerne, efter at Socialdemokratiet kom til magten. Over for Jyllands-Posten forklarer justitsminister Nick Hækkerup, at det er en besværlig proces at samarbejde med EU om hurtigere hjemsendelse af kriminelle.

- Navnlig når hele EU skal spille med, er det her meget komplekst, siger han.

Problematikken med dømte rumænere i danske fængsler har været diskuteret politisk i årevis.

Det hænger sammen med, at det er normal praksis, at EU-lande trækker deres egne statsborgere hjem til afsoning.

Men det gælder ikke Rumænien, selv om landet er medlem af EU.

Det skyldes, at forholdene i landets fængsler er så dårlige, at det kan krænke dømtes menneskerettigheder, hvis de skal afsone i et rumænsk fængsel.

Ifølge en dom fra Højesteret fra 2018 kan Danmark dog godt sende dømte til afsoning i Rumænien, hvis Danmark indhenter en garanti for forholdene i fængslerne i hver sag.