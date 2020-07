Hovedmistænkt erkender drab på mand i Gullestrup

En 38-årig mand har i et grundlovsforhør i Retten i Herning erkendt at have dræbt en 51-årig taxavognmand i Gullestrup ved Herning.

Det skriver TV Midtvest.

Manden afviser samtidig at have begået drabet sammen med en 48-årig kvinde, der også er anholdt og sigtet i sagen.