Hovedbanegården er første minde om Danmark

Han er skuespiller, komiker, manuskriptforfatter og foredragsholder. Men han er også kendt for sine skarpe holdninger til islam og integration, hvilket tidligere har fået borgerlige partier til at lokke med en opstillingskreds.

Det er svært at sætte etiket på Farshad Kholghi.

Svaret har været et høfligt nej, for Farshad Kholghi, der fylder 50 år 17. maj, foretrækker at bruge talegaverne foran publikum på scenen.

Som når han fra slutningen af maj optræder i Kerteminderevyen, i sensommeren i Esbjerg Revyen og på Bellevue Teatret nord for København.

Som en overskrift står et miks af alvor og humor - også når han til efteråret skal på turné med et nyt foredrag, han har skrevet i hjemmet i Birkerød under coronanedlukningen.

Det handler om "humor som et nødvendigt våben i en mere og mere politisk korrekt verden".

Farshad Kholghi kom til Danmark som teenager i 1984 på flugt fra præstestyret i Iran. Det fordømte bahai-religion, som familien bekender sig til.

Sammen med sin mor, der var sygeplejerske, tog han turen via Tyrkiet, og et år senere stødte hans journalistfar til.

I et interview med Ritzau har Farshad Kholghi fortalt, at Københavns Hovedbanegård er det første, han husker.

- Jeg skæver altid over til perron ét, når jeg i dag kommer hjem fra en tur til Jylland.

Mor og søn blev indkvarteret, og så skulle et nyt kapitel begynde med skolegang på Christianshavn. Stor var skuffelsen, da den 13-årige dreng opdagede, at han ikke skulle i en almindelig klasse, ligesom sine fætre, der var flygtet til Australien.

I stedet kom han i en modtageklasse og siden i klasse med andre udlændinge på Vesterbro. Den første dag løb han hjem til mor og græd.

Først da familien flyttede til Haderslev, kom vendepunktet.

Han blev venner med nabodrengen Troels og fik sin første danske kæreste. Endnu længere væk rykkede Iran, da han blev elev på kostskolen i Grindsted - han var eneste udlænding.

Den beslutning traf hans mor, og han er hende stadig taknemmelig. Hun vidste, at familien aldrig ville vende tilbage til Iran, så vejen frem var at finde danske venner og lære sproget til perfektion.

Farshad Kholghi har foruden teater medvirket i film og tv-serier, blandt andet filmene "Pizza King" og "Solkongen". I den populære DR-serie "Forbrydelsen" spiller han den uskyldigt anklagede skolelærer.

Et par bøger er det også blevet til, herunder "Verden er ét land", som handler om opvæksten i Iran og flugten til Danmark og hans egne oplevelser omkring integration i et nyt land.

Sammen med jurist Lea Kholghi Frederiksen har han to døtre.