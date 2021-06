Hoteller og spisesteder håber på gæster udefra

Spørgsmål om, hvor hurtigt der skal lempes på reglerne for indrejse for turister, der vil til Danmark, tager politikerne først fat på i næste uge.

- Partierne er enige om, at spørgsmålet om indrejse for turister skal afklares senest den 16. juni 2021, lyder det i aftalen.

Her skal partierne drøfte rejsereglerne. Det forventes, at EU's borgere kan rejse mere frit med EU's coronapas i bagagen fra slutningen af juni.

Men det haster med at få fjernet restriktionerne, der i Danmark fortsat både gælder test og krav om isolation for visse rejsende, lyder det fra Horesta, brancheorganisation for hoteller og restauranter.

- Vi er nødt til at sende et helt klart signal til vores nærmarkeder og nabolande om, at vi er åbne, og at de kan komme til Danmark, siger Kristian Nørgaard, politisk chefkonsulent i Horesta.

Lige nu er der kun meget få udenlandske turister, der finder vej til Danmark.

Reglerne for indrejse i Danmark er opdelt i tre kategorier - gule, orange og røde lande. Indrejsende fra gule lande skal fremvise test, mens indrejsende fra orange lande også skal isolere sig ved ankomst.

Lige nu gælder det for eksempel for størstedelen af Sverige.

Færdigvaccinerede rejsende med bopæl i EU- og Schengenlande kan dog allerede rejse ind i Danmark uden krav om test og isolation.

Ingen EU-lande er lige nu i den røde, mest risikable kategori, hvor det kræver et særligt formål at få lov at komme hertil.

- Danmark bliver opfattet som lukket land i resten af Europa, fordi mange vil skulle i karantæne i op til ti dage, selv om de kommer med en negativ test, siger Kristian Nørgaard.

- Vi er nødt til at få åbnet de grænser nu, hvis vi overhovedet skal have nogle gæster i august, fordi folk booker jo ikke til i morgen, siger han.

I Dansk Industri glæder man sig over de udvidede åbningstider, et hævet forsamlingsloft og mindre behov for coronapas og mundbind.

- Men virksomhederne inden for turisme, oplevelser og luftfart er fortsat meget hårdt ramt.

- Derfor burde kompensationsordninger forlænges til 1. oktober, og det er afgørende at få gang i rejser igen, siger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.