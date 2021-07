Hoteller og forlystelser savner turister

Efter genåbning og indførelsen af EU's coronapas er det blevet nemmere for europæiske turister at rejse til Danmark. Alligevel er oplevelsen rundt om i landet, at mange bliver væk.

- Det ser ret sløvt ud. Generelt ser vi lidt det samme billede som sidste år. Til trods for, at der ikke er nogen 6-dagesregel, og at der er bedre overblik over corona, siger administrerende direktør Søren Faerber.

Scandic har i juni, juli og august mellem 45 og 55 procent færre bookinger sammenlignet med samme måneder i 2019 - før corona.

Den oplevelse genkendes i turistorganisationen VisitDenmark, der indsamler data for turistbranchen.

Her er vurderingen, at belægningsniveauet for hotelovernatninger i 2021 ender 40 til 50 procent under niveauet for 2019.

Ifølge Horesta, brancheorganisationen for hoteller, restauranter og turisterhvervet, kunne Danmark tiltrække flere ved eksempelvis at tilbyde gratis test til ikkevaccinerede, inden de rejser hjemmefra.

- Er man en familie på fire, der alle skal have taget en test, så kan man risikere at skulle lægge 4000 kroner oven i flybilletterne. Så bliver det en omkostning, som kan sætte en stopper for rejsen, siger politisk direktør i Horesta Kirsten Munch Andersen.

Også oplevelsesindustrien savner de udenlandske gæster. Eksempelvis Legoland i Billund.

- Vi ser nogenlunde normale danske besøgstal, men der mangler omkring 90 procent af de internationale turister. Og da de udgør godt halvdelen af vores forretning, er vores situation fortsat alvorlig, siger Christian Woller, direktør i Legoland i en skriftlig kommentar.

På Kronborg i Helsingør plejer 70 procent af gæsterne om sommeren at være udenlandske. Lige nu udgør de 30 procent, siger slotsdirektør Christian Struckmann Irgens.

- Vi mangler især de store krydstogtskibe med 5000 mennesker, der gerne vil besøge os.

Alligevel er han optimistisk:

- I dag har jeg talt med gæster fra Rumænien, Frankrig, USA og Thailand. Jeg har også ønsket en italiener tillykke med EM-sejren.

Hos Horesta vurderer Kirsten Munch Andersen, at nogle turistattraktioner er mere pressede, end de var sidste sommer, hvor fraværet af udlændinge til dels blev opvejet af, at mange danskere holdt ferie hjemme.

Men i år ser det anderledes ud, fordi de danske myndigheder ifølge hende har understøttet fortællingen om, at danskerne kan rejse ud.

- Men vi har ikke for alvor haft en regering, der har sagt: Nu kan man komme til Danmark.

- Det har været svært - selv for os danskere - at finde ud af, hvem der må komme, og hvem der ikke må.