Hosteklinikker skal aflaste børnelæger med coronaprøver

Her skal både voksne og børn med symptomer på covid-19 kunne gå hen for at blive undersøgt med det samme uden at skulle vente på en tid ved et testcenter.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det vil aflaste både børneafdelinger og akutmodtagelser på sygehusene, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

De nye hosteklinikker skal blandt andet gøre op med problemet med de propfyldte børneafdelinger, hvor børn lige nu skal undersøges, hvis de har symptomer på coronavirus.

- Det er vigtigt, at vi bruger ressourcerne i vores sundhedsvæsen klogt og rigtigt.

- Den praktiserende læge er uddannet til at vurdere både børn og voksne, der for eksempel er forkølede eller har influenza, og alle er enige om, at vi skal have deres kompetence bedre i spil, siger Helene Probst.

Hosteklinikkerne bliver mødt med åbne arme hos børnelægerne på danske hospitaler.

- Det er helt i tråd med det, som vi tidligere har gjort opmærksom på. At der er behov for en afklaringsklinik til at se de børn, der ikke kræver indlæggelse, siger Klaus Birkelund Johansen, der er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Han fortæller, at børneafdelingerne lige nu er tæt på den maksimale kapacitet.

- Men det er vigtigt, at der kommer gennemtænkte og velplanlagte løsninger, og skal vi vente cirka tre uger på dem, er vi helt klar på det.

Sundhedsstyrelsen forventer at kunne offentliggøre en mere detaljeret plan for de nye klinikker om cirka tre uger.