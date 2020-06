Host mod betjente, coronaråb og flugt udløser ubetinget fængsel

Det fastslår Vestre Landsret tirsdag i det, der anses for at være en principiel sag.

Det var at betragte som en trussel om vold, da en 20-årig mand flere gange hostede mod to betjente, mens han råbte "corona".

Manden blev i Retten i Aarhus frifundet for trusler mod betjentene og idømt 30 dages fængsel for flugt fra politiet.

Host kunne ikke i sig selv anses for at have karakter af vold, lød konklusionen i byretten.

Men landsretten er altså nået frem til det modsatte resultat.

Den udløser en samlet straf til manden på tre måneders ubetinget fængsel.

- Host ville have været egnet til at smitte andre, hvis han selv havde været smittet, lyder det fra landsdommer Chris Olesen.

Den 20-årige mand fra Aarhus viste sig ved en efterfølgende test ikke at være smittet med coronavirus.

Han har selv forklaret, at han sammen med tre andre venner havde drukket tre flasker vodka, da han blev anholdt.

Det skete som led i et rutinetjek, hvor bilen, han befandt sig i, blev vinket ind til siden midt om natten.

Senioranklager Kira Riechers, Statsadvokaten i Viborg, er tilfreds med skærpelsen.

- Jeg er tilfreds med, at landsretten er enig med anklagemyndigheden i, at det er omfattet af straffelovens paragraf 119, når en person på kort afstand hoster mod politifolk og samtidig henviser til corona, siger Kira Riechers.

Forsvarsadvokat Peter Secher argumenterede for, at landsretten skulle stadfæste byrettens dom.

- Jeg mener stadig ikke, det er strafbart, det han har gjort. Det får Højesteret forhåbentlig snart lov til at tage stilling til, siger han.

Peter Secher vil søge Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe sagen for landets højeste retsinstans.

- Statsadvokaten har sagt, at det er en sag af principiel karakter, så jeg tror ikke, det vil give de helt store problemer at få lov til at føre sagen i Højesteret, siger Peter Secher.

Den 20-årige mand har ikke selv været til stede ved behandlingen af sagen i landsretten.

Han har afsonet den oprindelige dom på 30 dages fængsel.