Hospitalsansatte har glemt brug af corona-værnemidler

De hospitalsansatte i hovedstadsregionen er som led i forskningsprojekt "Cobra" fra 5. maj til 30. juni dagligt blevet bedt om at udfylde et spørgeskema om deres brug af værnemidler.

En uge i maj svarede 174 ud af 1026 adspurgte - 17 procent - at de en eller flere gange har glemt at bruge alle de anbefalede værnemidler i kontakten med patienter, der har covid-19 eller mistænkes for at have det. Det er den uge med størst glemsomhed.

Det er typisk kittel, beskyttelsesbriller og handsker, der ikke har været anvendt, mens visir, masker og mundbind også af og til har været undladt.

Rapporten konkluderer ifølge Jyllands-Posten, at der er "et behov for en intensiveret forebyggelsesindsats".

Tal fra Statens Serum Institut viser, at 1978 hospitalsansatte på landsplan er blevet smittet med coronavirus, hvoraf sygeplejersker udgør 1032.

Irene Charlotte Hesselberg, der er formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, påpeger over for avisen, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af værnemidler ofte er blevet ændret.

Derfor kan det have været svært for medarbejderne at følge med.

- I det perspektiv ved jeg, at de ledende sygeplejersker har gjort alt, hvad der lå i deres magt for, at der var de rigtige værnemidler. De har kun haft én interesse, og det var at holde deres medarbejdere raske.

- Men det er klart, at hvis man allerede var presset på en afdeling inden corona, så bliver man yderligere presset, siger hun til Jyllands-Posten.

Cirka tre af ti af i alt omkring 35.000 ansatte har deltaget, og undersøgelsen er derfor ifølge forskerne ikke nødvendigvis repræsentativ, skriver avisen.