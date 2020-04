Hospitaler udsættes for flere angreb af cyberkriminelle

Hospitaler og myndigheder, der er optaget af at bekæmpe coronakrisen, udsættes i denne tid for et stigende antal angreb fra cyberkriminelle.

Det oplyser Interpol lørdag i en pressemeddelelse. Der er tale om "en betydelig" stigning i antallet af forsøg med såkaldt ransomware. Lykkes det, kan de kriminelle erobre offerets data og systemer og derefter kræve løsepenge.