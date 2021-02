Hospitaler skærer i coronapladser efter faldende smitte

Coronasmitten er den seneste tid faldet støt, og det får nu flere hospitaler til at skrue ned for antallet af sengepladser til coronapatienter.

Det fortæller Kristian Antonsen, konstitueret hospitalschef på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Han er også med i regionens coronataskforce.

- Kombinationen af et lavt smittetal og faldende indlæggelsestal gør, at vi er overbeviste om, at bølge to er ved at aftage.

- Og så er det på tide at nedskalere beredskabet, siger han.

Både antallet af nye smittetilfælde og indlagte med covid-19 på de danske hospitaler har taget et stejl dyk den seneste tid.

Siden midten af januar er antallet af daglige smittetilfælde faldet til under 1000, mens positivprocenten nu er under 1,0.

I midten af december svingede det daglige smittetal mellem 3000 og 4500. Af de daglige prøver var mellem 2,4 og 3,5 procent positive.

Samtidig er antallet af indlagte faldet støt. Søndag var der 534 indlagte med covid-19 i Danmark. 4. januar - den hidtidige top - var tallet 964.

Det er de fem regioner, der hver laver planerne for, hvor mange pladser der skal være på hospitalerne til coronapatienter.

- Nedskaleringen har vi foretaget løbende, men nu er vi inde i det, der er vores oprindelige beredskabsplan, siger Kristian Antonsen.

I Hovedstaden arbejdede man først med en beredskabsplan for kapaciteten på sygehusene på fire trin.

Den blev udvidet med yderligere fire trin, da smitten steg. Men nu er man tilbage på trin fire - og måske snart trin to.

- Nu går vi ned til 300 og måske endda 240 pladser. Det vil jeg tro, vi gør tirsdag eller onsdag, siger hospitalschefen.

Også på Aarhus Universitetshospital skrues ned for antallet af sengepladser til coronapatienter. Det har været oppe på 40, men nu er der 26.

- Vi går ned i antallet af sengepladser, fordi vi ser færre nye indlagte per dag, og det samlede antal indlagte er faldet, siger Lars Østergaard.

Han er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på hospitalet.

Trods faldende smittetal fortsætter en mere smitsom coronavariant - B117 - sin fremmarch i Danmark.

Den udgør gradvist en større andel af de nye smittede og ventes at være dominerende i midten af februar.

Spørgsmål: Er det ikke godt at være forberedt ved at have sengepladser klar?

- Jo, det er godt at være forberedt, og det er vi også. For det er ikke sådan, at vi ikke kan lukke dem op igen, siger Lars Østergaard.