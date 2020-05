Hospitaler kan forvente flere indlagte under næste åbningsfaser

Det fremgår af aftalen om planen for genåbning af Danmark. Den er indgået af regeringen og alle Folketingets partier natten til fredag.

Når landet åbner yderligere over de kommende måneder, er det forventningen, at det kan føre til en stigning i smittede og indlagte med coronavirus.

I aftalen står:

- Partierne noterer sig, at genåbningen kan forventes at føre til en stigning i smittede og indlæggelser både i fase 2 og kommende faser.

Det fremgår ikke, hvor mange indlagte og smittede, der forventes at komme.

Siden starten af april har antallet af indlagte patienter med coronavirus på de danske hospitaler været nedadgående.

Torsdag var antallet 199 ifølge tal fra Statens Serum Institut, hvilket var et fald på ti det seneste døgn.

Det er det laveste antal indlæggelser siden 20. marts - svarende til cirka syv uger.

I genåbningens fase 2, der bliver indledt på mandag, indgår blandt andet åbning af detailhandlen, herunder storcentre.

En uge senere kan caféer og restauranter også slå dørene op, så længe det sker inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og eleverne i folkeskolens 6.-10.-klasser gør igen de yngre elever selskab.

Fase 3 går i gang 8. juni, hvor blandt andet museer, teatre, biografer og zoologiske haver kan genåbne. Desuden vil forsamlingsforbuddet bliver hævet til mellem 30 og 50 personer.

I fase 4, som indledes i starten af august, vil det blandt andet for diskoteker og spillesteder kunne åbne dørene igen.

Det pointeres i aftalen, at hvis smitten kommer ud af kontrol under åbningen, kan regeringen vælge at fravige planen.