Hospitaler gør klar til at modtage flere coronapatienter

Stigende tal for coronasmittede og indlagte, får landets hospitaler til at forberede sig på at modtage flere coronapatienter.

På Aarhus Universitetshospital udvider man mandag og tirsdag i næste uge antallet af sengepladser til coronapatienter.

- Stigningen er ikke dramatisk, men vi forventer, at den fortsætter i hvert fald lidt endnu, oplyser Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på hospitalet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om Afdeling for Infektionssygdomme, som går fra otte til 12 senge til coronapatienter, og Akutafdelingen der går fra seks til 12 senge for patienter med mistanke om coronasmitte.

I Københavnsområdet er der ingen melding om, at beredskabet skal sættes i gang.

Jacob Hendel, vicedirektør på Hvidovre Hospital forklarer, at beslutningen om at sætte beredskabet i gang ligger hos den regionale kriseledelse. Det har man gjort på baggrund af erfaringer fra forårets bølge.

- I stedet for at lede hvert hospital for sig, så er det en samlet strategi i regionen, siger han.

På den måde kan man for eksempel også fordele patienterne ud over hospitalerne, så der ikke opstår overbelastning nogle få steder, lyder det.

En anden erfaring fra foråret er ifølge Jacob Hendel, at det er bedre at lave sengepladser på de etablerede afdelinger i stedet for at oprette deciderede coronaafsnit.

- Mange coronapatienter fejler mere end corona og har brug for specialekompetencer, siger han.

Han påpeger, at det er tryggere for personalet med vante rammer, rutiner og ledelse.

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er der, ligesom på Hvidovre Hospital, ingen konkret plan for at øge beredskabet på nuværende tidspunkt.

Her vurderer den etablerede krisestab dog hele tiden situationen og har ugentlige møder.