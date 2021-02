Hospitaler fordeler vaccinationer så drift ikke rammes

Det har fået flere regioner til at sprede vaccinationer af sundhedspersonalet på hospitalerne ud, så afdelinger ikke lægges ned af sygemeldinger.

En lille del af dem, der vaccineres med AstraZenecas coronavaccine, oplever bivirkninger, som kræver et par dages sygemelding.

Det sker blandt andet i Region Nordjylland. Her vaccineres en tredjedel af afdelingen ad gangen. Før var det halvdelen.

- Så vaccinerer vi selvfølgelig andre afdelinger. Så samlet set bremser vi ikke op i antallet af vacciner, som tilbydes, forklarer Søren Hjortshøj, lægefaglig direktør ved Regionshospital Nordjylland.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er bivirkningerne typisk milde eller moderate. Hos testpersonerne forsvandt de igen inden for et par dage.

Vaccinen fra AstraZeneca er en af tre, som bruges til at vaccinere mod covid-19 i Danmark. De to andre er fra Moderna og Pfizer/BioNTech.

Ved alle tre vacciner er det op mod hver femte, som oplever små bivirkninger. Der er dog forskel på, hvornår de optræder.

- Ved AstraZenecas vaccine lader det til at være efter første stik, mens det for de to andre er efter det andet, siger Søren Hjortshøj.

Også i Region Syddanmark fordeles vaccinationerne, så de enkelte afdelinger ikke risikerer at blive ramt af mange sygemeldinger samtidig.

Det er dog ikke et problem, der opleves i Region Sjælland, hvor vaccinen især tilbydes det kommunale frontpersonale.

Det er en meget stor gruppe på op mod 18.000 ansatte. Og de står selv for at booke tid til vaccination:

- Det vil sige, at sandsynligheden for, at alle i personalegruppen får booket tid på samme dag, er meget lille, oplyser regionen.