Hospital aflyser operationer efter fund af rottelort

Sterilcentralen er det sted, hvor instrumenter og operationsudstyr bliver rengjort og steriliseret.

Hele natten har folk fra hospitalets sterilisationscentral været i gang med at "gensterilisere" alt operationsmateriale, og man forventer at kunne operere som normalt igen i torsdag.

- I dag (onsdag, red.) er der fire operationer, der kan gennemføres i Frederikshavn og otte, der er nødt til at blive aflyst, oplyser Ellen Boelt, som er forløbsansvarlig viceklinikchef på Klinik Kirurgi Kvinde-Barn til DR Nordjylland.

De fire operationer bliver gennemført, fordi operationsudstyret allerede var kørt til operationsstuerne, da fundet blev gjort.

Selve rotten har man ikke fundet. Den er formentligt kommet ind og ud via et lille hul på et kloakrør, som den kan have fundet vej til via en lejlighedsbygning på nabogrunden, der netop er blevet væltet.

Ud over aflysninger har hospitalet været nødt til at smide en hel bunke engangsudstyr ud. Det kommer til at koste hospitalet penge at erhverve sig nyt.

Men i en sådan situation handler det før alt andet om at komme alle potentielle smittekilder til livs og sikre, at ingen patienter kommer i unødig fare, siger Ellen Boelt.

- Vi har ikke regnet på det, for det er patienternes sikkerhed, det kommer an på først. Men engangsudstyr til en operationsafdeling er dyrt.

Rotter er generelt uønskede i samfundet, da de er effektive smittebærer, der kan smitte mennesker med bakterier, vira og encellede organismer, der kan føre til alvorlige sygdomme.