Hos OnlyFans kan alle sælge deres egen porno

Her er et overblik over den digitale platform OnlyFans.

* Hvad er OnlyFans?

OnlyFans er en netbaseret platform, hvor brugere kan lægge videoer op og have følgere. Lidt som Instagram, Snapchat eller TikTok.

Den store forskel er, at man som følger skal betale for at se videoklip, og at indholdet i mange af videoerne er seksuelt. Der er dog også meget andet - for eksempel madlavning og fitness.

Platformen har især tiltrukket sig opmærksomhed, fordi enhver kan tjene penge på hjemmelavet porno. Man kan sætte sin forretning op på platformen, lægge indhold op og selv sætte sin pris.

OnlyFans' stifter, Tim Stokely, har tidligere haft virksomheder, der også havde seksuelt indhold som omdrejningspunkt.

Virksomheden tager ifølge britiske The Times 20 procent i kommission fra de indholdsskabende brugere.

Der er ikke nødvendigvis noget ulovligt ved tjenesten, men der er ifølge det britiske medie BBC set eksempler på videoer med sex uden samtykke og med mindreårige og på andre ulovligheder som indhold med våben og narkotika.

* Hvor udbredt er det?

OnlyFans har ifølge virksomheden selv over 150 millioner brugere. Platformen blev startet i 2016.

Omkring to millioner af brugerne lægger videoer op. De har ifølge oplysninger på OnlyFans' hjemmeside tjent i omegnen af 31,8 milliarder kroner i løbet af de sidste seks år. Det svarer til en gennemsnitsindtægt på 17.500 kroner per bruger.

Den bedst tjenende profil, Blac Chyna, anslås at indbringe den 33-årige model og influencer over 127 millioner kroner om måneden.

* Er det udbredt i Danmark?

I Danmark er nogle realitystjerner hoppet med på bølgen, men flere danske medier beretter også om mindre kendte danske kvinder og mænd, der lever af at sælge videoer af sig selv i seksuelle situationer. Det har skabt en del debat.

Særligt Fie Laursen, der er kendt som youtuber og realitystjerne, har fået kritik for at promovere platformen og muligheden for at sælge videoer af sig selv. Kritikken har især lydt på, at man som ungt menneske ikke kan overskue konsekvenserne ved at sælge videoer og billeder af sig selv.

* Er det slut med OnlyFans, når platformen lukker for materiale med seksuelt indhold?

Ifølge Filip Wallberg, lektor ved Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på Syddansk Universitet, er det ikke nødvendigvis et dødsstød.

- Det her handler om spin og politik og en relation til nogle andre virksomheder, mere end det handler om platformen. Jeg vil antage, at det nærmere skyldes, at nogle kortudstedere skulle lukke for adgangen til betalinger. Og det ville jo ødelæge forretningen fuldstændig.

OnlyFans er ikke den eneste platform, hvor brugere kan sælge seksuelt indhold af sig selv. Det er også muligt, at trafikken blot vil rykke over til en ny platform.

Der kan dog ifølge Filip Wallberg også være, at lignende virksomheder vil opleve samme eksistenstrussel som OnlyFans.