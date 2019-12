Hos Elsebeth venter de fremmede juleaften

Jul er at give gaver, men det er også at vise omsorg og forståelse for mennesker, der er alene. Familie i Aarhus skal være "Julevenner". De har prøvet det før.

- Vi vil gerne vise vores børn, at julen er andet end gaver. At det også handler om omsorg og forståelse for andre mennesker. Vi bor i et område, hvor de fleste er meget privilegerede, og derfor kan det være svært at forestille sig, at der er nogen, som er alene i julen. Eller ikke har råd til at købe et juletræ.

Elsebeth Hauge, hendes mand og deres tre børn åbner juleaften deres hjem for et menneske, de aldrig har mødt. For fjerde gang har familien i Aarhus meldt sig som "Julevenner".

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her