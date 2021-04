Horesta: Der er brug for en endnu hurtigere genåbning

Det er sund fornuft at åbne mere op, men bekymringerne er langtfra væk.

Sådan lyder det fra hotel- og restaurationsbranchens organisation Horesta, efter at et politisk forlig om genåbning er faldet på plads natten til fredag. Nogenlunde samme melding kommer fra organisationen Dansk Erhverv.

- Det er sund fornuft at åbne mere op og slække på nogle af de meget skrappe krav, turisme- og oplevelseserhvervet havde udsigt til at skulle åbne under, siger Horestas administrerende direktør, Katia K. Østergaard, i en kommentar til aftalen.

Men brancherne har det stadig svært, understreger hun:

- Vi kan fortsat kigge ind i en periode, hvor vi er underlagt så stramme restriktioner, at det bliver svært at trække vejret, siger Katia K. Østergaard.

Krav om fremvisning af coranapas ved indendørsservering bør ifølge Horesta fjernes, og forsamlingsloftet bør hæves yderligere, end partierne bag forliget er blevet enige om.

Til gengæld er Horesta tilfreds med, at et krav om at fremvise coronapas ved udendørsservering er fjernet, samt at åbning for indendørsservering er flyttet frem til 21. april.

- Vi er blevet imødekommet på en række af de ønsker og forslag, vi har fremsat. Det er positivt, men det er der i dén grad også brug for.

- Hovedparten af virksomhederne i erhvervet har lige nu en omsætning på mindre end en femtedel af det normale, og sådan har det været i månedsvis, siger Katia K. Østergaard.

Dansk Erhvervs topchef, Brian Mikkelsen, kalder det "yderst glædeligt", at genåbningen bliver fremrykket. Deriblandt at det såkaldt "lille forsamlingsforbud" bliver udfaset frem mod 1. august.

Derimod er det fortsat uvist, om arrangementer med tusindvis af deltagere som eksempelvis sommerens musikfestivaler bliver tvunget til at aflyse, som tilfældet var sidste år.

- Det understreger vigtigheden i, at det ikke må gå for stærkt med at udfase kompensationspakkerne. Så længe driften er påvirket af restriktioner, så skal der være kompensation, siger Brian Mikkelsen.