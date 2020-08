Horesta: Aftale om coronahjælp redder ikke job

- Dagens aftale vil kun gavne ganske få af virksomhederne i vores branche, og den redder ikke job.

Det siger Horestas politiske direktør, Kirsten Munch, i en skriftlig kommentar om den nye aftale om hjælpepakker, der landede fredag.

Horesta er brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Hver femte medarbejder på Horestas område har mistet jobbet under coronakrisen. Alene i august er 7000 medarbejdere blevet opsagt, oplyser organisationen.

Det skyldes først og fremmest, at ordningen med lønkompensation nu bliver udfaset, mener brancheorganisationen.

Hos Horesta havde man håbet på, at man fra politisk side var klar med "reel kompensation" til dem, der stadig er mærket af corona.

- Det her er et alt for lille plaster på et alt for stort sår, siger Kirsten Munch.