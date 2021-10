Hongkong-universitet vil fjerne danskers omstridte skulptur

En dansk kunstners såkaldte skamstøtte over massakren på Den Himmelske Freds Plads kræves fjernet fra et universitet i Hongkong.

Det skriver Politiken fredag.

Skulpturen har siden 1997 stået på University of Hongkongs område. Den er lavet af kunstneren Jens Galschiøt.

Nu har universitetet sendt et brev til organisationen The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China. Heri beder universitet om at få skulpturen flyttet senest onsdag.

- Det er ikke bare et angreb på mig, men på massakren på Den Himmelske Freds Plads. Det er ekstremt skamfuldt at smadre gravstene og mindesmærker. Det er noget, som man bare ikke gør, siger Galschiøt ifølge Politiken.

Den otte meter høje, rødbrune statue er en markering af det, der i offentligheden er blevet døbt massakren på Den Himmelske Freds Plads. Den fandt sted i Beijing 4. juni 1989.

Under episoden blev flere hundrede demonstranter - primært unge studerende - dræbt, da kinesiske styrker ryddede pladsen.

Det skete efter over en måneds demonstrationer for mere ytringsfrihed, mindre censur og større politisk åbenhed i landet.

Den danske kunstners statue forestiller en række forpinte ansigter og kroppe.

Det er højst usikkert, om den gruppe, som er blevet bedt om at fjerne statuen, vil reagere på henvendelsen.

Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China havde i årtier arrangeret en årlig mindehøjtidelighed for massakren.

Men i slutningen af september besluttede den at opløse sig selv. Det skete, da en række ledende medlemmer blev mødt af sigtelser under den såkaldte sikkerhedslov, som blev indført sidste år.

Netop med sikkerhedsloven i hånden beskyldes Kina for at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

En lignende skamstøtte har i øvrigt en overgang stået på Christiansborg Slotsplads.

Her vakte det opsigt, at den kinesiske ambassade dagen inden opstillingen ifølge Jyllands-Posten kontaktede Københavns Kommune og gjorde opmærksom på, at det "ville være klogt at tilbagetrække tilladelsen til statuen".