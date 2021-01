Hongkong undersøger mulighed for at retsforfølge danskere

Lokalregeringen i Hongkong undersøger muligheden for at retsforfølge danskere, der har hjulpet politikeren og demokratiforkæmperen Ted Hui med at flygte fra Hongkong til Danmark. Det skete i december sidste år.

Det gælder blandt andre folketingspolitikerne Uffe Elbæk fra Frie Grønne og De Konservatives Katarina Ammitzbøll. Det skriver Politiken.

John Lee er medlem af regeringen i Hongkong og minister for sikkerhed. Han siger i et skriftligt svar, at hans ministerium og Justitsministeriet i Hongkong undersøger, om paragraffer i Hongkongs lovgivning kan bruges til at retsforfølge de folk i Danmark, der hjalp Ted Hui med at flygte.

- Hvor som helst nogen person (inklusive udenlandske politikere) er mistænkt for have begået en forbrydelse ved at have organiseret, planlagt eller hjulpet med en undladelse, vil politiet aktivt undersøge og forfølge dets juridiske forpligtelser inden for rammerne af den eksisterende lovgivning, skriver han.

Ted Hui står over for flere anklager om prodemokratiske aktiviteter i Hongkong. Anklagerne kan koste ham flere år i fængsel.

Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll udstedte en invitation og et falsk mødeprogram. Det gav indtryk af, at Ted Hui skulle til Danmark for at tale om miljø og bæredygtighed.

Dermed opdagede politiet i Hongkong ikke, at han planlagde at gå i eksil.

Sagen kan potentielt blive en varm politisk kartoffel mellem Danmark og Kina. Hongkongs lokalregering er underlagt Kina.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ønsker ikke at "gå ind i en hypotetisk debat om, hvad andre landes myndigheder måtte foretage sig".

- Men jeg må slå helt fast, at i Danmark råder der grundlovssikret ytrings- og forsamlingsfrihed.

- Danske parlamentarikere kan og skal naturligvis kunne mødes med hvem de vil, uden frygt for repressalier. Den ret står regeringen fuldstændig værn om, skriver Jeppe Kofod i en mail til Politiken.