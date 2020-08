Hollywoodstjerne med protest i blodet

Han har dog også en anden "rolle", som han gennem årene jævnligt har spillet: rollen som arrestant.

Martin Sheen er nemlig blandt de kendisser, der har kastet deres berømthed ind i forskellige former for offentlige protester.

Især miljø- og klimaspørgsmål har engageret Martin Sheen.

Så sent som i januar blev han anholdt under en protest mod klimaforandringerne og den amerikanske regerings håndtering af dem.

Han er desuden æresmedlem i den yderliggående havmiljøorganisation Sea Shepherd, der har opkaldt et af sine skibe efter den aldrende skuespiller.

Ifølge amerikanske og britiske medier er Martin Sheen med flere end 60 anholdelser for protestaktioner og civil ulydighed den kendis, der er blevet anholdt flest gange i sin karriere.

Det har i nogle medier givet ham titlen "The Most Arrested Man in Hollywood".

Når han ikke medvirker i film, serier eller protestmarcher er Martin Sheen sammen med sin skuespillerhustru Janet Templeton far til fire børn, der alle er trådt i forældrenes fodspor.

Bedst kendt er nok sønnerne Charlie Sheen og Emilio Estevez, der blandt har spillet sammen i westernhittet "Young Guns" fra 1988.

Martin Sheen, der er søn af en spansk og en irsk indvandrer til USA, kom selv i 1940 i Ohio til verden som Rámon Gerardo Antonio Estevez.

Som mange andre skuespillere med latinonavne tog han imidlertid et amerikanskklingende kunstnernavn for at fremme sin karriere.

Den tog for alvor fart i dramaet "Badlands" fra 1973, hvor Martin Sheen for første gang slog igennem.

Siden fulgte i 1979 rollen i Francis Ford Coppolas drama om Vietnamkrigen, "Dommedag Nu", og siden rollen som journalisten Walker i stormfilmen "Ghandi" fra 1983.

Begge roller var med til at grundlægge den stjernestatus, der i 1989 indbragte Martin Sheen en af de eftertragtede stjerner på Hollywoods "Walk of Fame".