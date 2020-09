Hollywoods storcharmør var tæt på at give op

Egentlig bryder han sig ikke om den opmærksomhed, der følger med at være en af Hollywoods store filmstjerner. Hugh Grant holder helst sit privatliv ukendt for offentligheden.

Den første rolle kom i "Privileged" i 1992. Skuespilkollegaen Anna Chancellor har beskrevet, at der allerede i Hugh Grants unge år var "noget magisk ved ham". Han var en stjerne, selv om han endnu ikke havde opnået noget, har hun fortalt.

Stjerne skulle Hugh Grant da også blive, men det tog sin tid. I starten af 1990'erne var tæt på at opgive skuespillet, da de store roller udeblev.

Det ændrede sig dog, da han fik hovedrollen i filmen "Fire bryllupper og en begravelse" i 1994, der blev den bedst sælgende britiske film til dato og nomineret til to Oscar-statuetter.

Med glimt i øjet og underspillet humor blev de større roller flere, og da han i 1999 spillede over for Julia Roberts i "Notting Hill", var Hugh Grants plads som filmverdenens ubetingede førsteelsker cementeret.

Karrieren er dog blevet skæmmet af en sexskandale. I 1995 blev han arresteret for at have købt og modtaget oralsex af en prostitueret, og han endte med at få en bøde.

Også hans familieliv har vakt opsigt.

I december 2015 blev skuespilleren far for fjerde gang, da den svenske Anna Eberstein fødte parrets andet barn. I september 2012 fik han sønnen John med samme kvinde, mens han året forinden fik datteren Tabitha med kinesiske Tinglan Hong.

Grant og Hong fandt midlertidigt sammen igen, da han brød med Eberstein mellem 2012 og 2014, og de to fik sønnen Felix i 2013 kort tid efter fødslen af John.

I 2009 meddelte Hugh Grant, at han ville lade sig pensionere fra skuespillet. Den beslutning blev dog omgjort, for de seneste ti år har man kunnet opleve Hugh Grant i flere store biograffilm, og han er stadig aktiv.

Senest spillede han med i action-komedien "The Gentlemen" ved siden af navne som Matthew McConaughey, Colin Farrell og Charlie Hunnam.