Hollywoods egen Godfather

Det kan være det sidste store knald i en forrygende karriereraket for populære Pacino, som 25. april fylder 80 år.

Hans seneste skud på stammen - den stort opslåede nazijægerserie "Hunters" - har i hvert fald fået mere blandede anmeldelser. Men skulle det blive ved det, så har Pacino også for længst fortjent at hvile fortjent på laurbærrene.

"Scarface", "Dog Day Afternoon", "Frankie og Johnny" og "En duft af kvinde", som gav ham en Oscar, er blandt hans andre pletskud.

Pacino har trods sine bare 170 centimeter med sin karakteristiske hæse ravnerøst, glimtet i øjet og brændende nærvær altid kunne løfte selv mindre betydningsfylde film op.

Det startede ellers, som den slags ofte gør, på den hårde måde for Alfredo James Pacino.

Han droppede ud af skolen som 17-årig med målet at blive skuespiller.

Efter år med dårligt betalte småjobs og seancer på ydmyge scener i New Yorks alternative teatermiljø kom han så i 1966 ind på den berømte teaterskole The Actors Studio i New York.

Det gav både teaterroller og et par film, hvor instruktøren Francis Ford Coppola fik øje på ham.

Det episke gennembrud i "The Godfather" i 1972 med Pacinos modstræbende forvandling fra krigshelt til ryggesløs mafiaboss sikrede ham Oscar- og Golden Globe-nomineringer.

Men samtidig så voldsom opmærksomhed, at han søgte terapi for det i årevis efter.

Ved siden af filmen har teatret altid ligget hans hjerte nært. Der var der, han startede og gladeligt er vendt tilbage gang på gang i stedet for at indspille fjottede film for fortjenestens skyld som mange så andre af hans ligemænd.

- Shakespeare betyder alt for mig, lød det fra Pacino, da det i 2004 lykkedes ham at realisere et livslangt ønske om at filmatisere "Købmanden i Venedig".

Han stod heller ikke på 80'er-bølgen af indbringende action- og science fictionfilm. Han sagde nej tak uden fortrydelse til rollen som Han Solo i Spielbergs "Starwars", som i stedet sikrede Harrison Ford med et mere behersket talent en livslang filmkarriere.

Al Pacino har aldrig været nogen kostfornægter, når det gjaldt kvinder. Han er forblevet ugift men har to døtre og en søn fra to tidligere forhold.