Hollywoods altmuligmand

William Hurts årsbog fra de tidlige skoleår efterlod ikke megen tvivl om, at han en dag ville stå på de store scener og optræde for masserne.

Han fylder 70 år fredag den 20. marts.

Det var i skolestykkerne, William Hurt i første omgang fandt sin passion for skuespillet, og han blev hurtigt skoleteatrets mest brugte hovedrolleindehaver.

Ambitionen var dog at veksle skoleteater til mere seriøst skuespil. Efter grundskolen kom han på den anerkendte teaterskole Juilliard i New York.

Blandt de medstuderende var den senere Superman-skuespiller Christopher Reeve og komikeren Robin Williams.

Efterfølgende fulgte flere roste roller, og han blev også nomineret som nyt stjerneskud til en Golden Globe-uddeling i 1980.

Det var dog først i 1985, det helt store Hollywood-gennembrud kom med filmen "Kiss of the Spider Woman", på dansk oversat til "Edderkoppekvindens Kys".

Her spiller William Hurt en homoseksuel mand, der kommer i fængsel for at have sex med en mindreårig. Han modtog blandt andet en Oscar-pris for sin præstation.

Karrieren fortsatte med store roller op igennem 1990'erne og 2000'erne.

Privat har William Hurt dog haft problemer. I 2009 blev han anklaget af sin ekskæreste Marlee Matlin for både psykisk og fysisk vold.

Han måtte efterfølgende undskylde.

- Min egen erindring er, at vi begge undskyldte og begge gjorde et stort arbejde for at hele os selv. Jeg har undskyldt og undskylder for al smerte, jeg har forvoldt.

- Jeg ved, vi begge er vokset. Jeg ønsker kun Marlee og hendes familie det bedste, lød det i en offentlig udtalelse.

William Hurt har fire børn. Derudover har han flycertifikat og flyver gerne en tur i sin Beechcraft Bonanza.