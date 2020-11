Hollywood-stjerne med bånd til Danmark

Dermed er skuespilleren, som fylder 40 år den 12. november, tilbage i et velkendt tema.

Ryan Gosling huskes af mange fra det stemningsfulde krimidrama "The Place Beyond the Pines" fra 2011, hvor han kører dødsdrom på motorcykel i et omrejsende tivoli.

Adrenalin er der også i "Drive", der er instrueret af danske Nicolas Winding Refn. Filmen blev fulgt op af "Only God Forgives" - også med Gosling som bærende figur.

Sit filmgennembrud fik han i 2004 med det romantiske melodrama "The Notebook" og to år senere som stofafhængig lærer i "Half Nelson", der blev belønnet med en Oscar-nominering.

Og sådan er det med Ryan Gosling: Nomineringer og priser har det med at forgylde film, som har ham på rollelisten.

Musicalen "La La Land" fra 2016, hvor han spiller jazzpianisten Sebastian, var nomineret til ikke færre end 14 Oscars, hvilket aldrig tidligere er sket. Den vandt de seks og dertil syv Golden Globe.

Den seneste film, "First Man" fra 2018, hvor han spiller astronauten Neil Armstrong, blev også en prisvinder, omend i mindre skala. Måske huskes den mest for at vise de menneskelige omkostninger ved månelandingen.

Mange amerikanere var fortørnede over det fokus og kritiserede, at filmen forbigik det øjeblik, hvor Armstrong plantede det amerikanske flag på Månens overflade.

Særligt faldt den beslutning mange republikanere for brystet, mens Gosling udtalte, at han intet havde at indvende - han er jo også canadier.

Privat danner han par med skuespiller og model Eva Mendes. De traf hinanden under indspilningerne til "The Place Beyond the Pines", blev gift kort efter og er i dag forældre til to døtre.

De er døbt Esmeralda Amada Gosling og Amada Lee Gosling, hvilket ingen tilfældighed er. Eva Mendes har cubanske rødder, og på spansk betyder Amada den elskede og kære.

Ryan Gosling, der er opvokset i en familie af mormoner, er ikke alene kendt for sit overbevisende skuespil, men også for sit gode udseende.

I 2011 blev han nomineret til titlen som verdens mest sexede mand af det amerikanske ugeblad People Magazine. Han blev dog slået af skuespillerkollegaen Bradley Cooper.

Men prisen burde være gået til Ryan Gosling, lød det fra vinderen.