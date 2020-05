Hollandske tvillinger i krig med Morten Olsen

Brødrene Frank og Ronald de Boer er eksempler på, at gode fodboldkvaliteter kan gemme sig i generne.

Tvillingparret, der fredag den 15. maj fylder 50 år, er i en årrække blevet tiljublet for deres præstationer på banen fra fans verden over.

Men brødrene har nok ikke den største plads i den tidligere danske landstræner Morten Olsens hjerte.

I en bog fra 2009 indrømmer Ronald de Boer, at han sammen med sin bror løj om sit syn på Olsen, da danskeren var træner i Ajax, fordi brødrene var utilfredse med, at klubben bremsede deres skifte til FC Barcelona.

Det var blandt andet med til at få den danske træner fyret i klubben i 1998.

- Det er min sande opfattelse, at Morten Olsen er en god gentleman. Som person kan man ikke sætte en finger på ham. I sådanne sager er der altid nogle uskyldige ofre, og i denne sag var det desværre Morten Olsen, skrev Ronald de Boer i bogen.

Brødreparret skiftede kort efter til den spanske storklub. Her fik Frank de Boer størst succes og blev i klubben i fem sæsoner med 214 optrædener for catalonierne.

Han spillede 112 landskampe for Holland over 15 år. Her var han i ti af årene holdkammerat med broren, der nåede 67 kampe i nationaldragten.

Efter den aktive karriere har Frank de Boer skabt den største karriere af de to inden for fodboldverdenen.

Han har blandt andet været assistenttræner for det hollandske landshold og cheftræner i Ajax, Inter og Crystal Palace. I dag er han træner for Atlanta United i den bedste nordamerikanske liga, MSL.