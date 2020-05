Hollandsk terrorsag kræves inddraget i spionsag fra Ringsted

Et medlem af en iransk separatistbevægelse er i Holland sigtet for planer om angreb mod politikontorer, banker og andre mål i Iran.

Sagen bør nemlig inddrages i en retssag i Danmark, hvor en 40-årig norsk-iransk mand er tiltalt for at spionere for en iransk efterretningstjeneste og for at planlægge et attentat på en eksiliraner bosat i Ringsted.

Det mener advokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterer den norsk-iranske mand. Tredje retsdag i sagen finder tirsdag sted i Retten i Roskilde.

Koblingen til Holland skal findes hos den eksiliraner, der menes at have været udpeget som mål for et attentat arrangeret af Iran.

Manden spiller en central rolle i separatistbevægelsen ASMLA - den samme gruppe, hvor den mistænkte i terrorsagen fra Holland er aktiv.

Det var journalister fra DR, der i sidste uge kunne berette, at det formodede attentatmål fra Ringsted og yderligere én herboende iraner sættes i forbindelse med en sag om terrorplaner i Holland.

Det er på grund af DR's dækning af sagen, at Michael Juul Eriksen er blevet opmærksom på den mulige forbindelse mellem den verserende retssag i Roskilde og en helt anden sag i Holland.

- Jeg mener, at det af flere grunde har interesse for vores sag, siger advokaten med henvisning til den hollandske terrormistanke.

Senioranklager Søren Harbo fører retssagen for anklagemyndigheden mod den norsk-iranske mand i Retten i Roskilde.

Han har forhørt sig hos Midt- og Vestsjællands Politi, som holder snor i den danske forbindelse til den hollandske terrorsag.

Efter et opkald til politikredsen i en pause fortæller han, at en retsmødebegæring fra Holland og bevismateriale i form af chatfiler er på vej.

Hidtil har anklageren ligesom forsvareren haft sin viden om sagen fra medierne.

Bevægelsen ASMLA med den fulde benævnelse Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz kæmper for arabisk selvstændighed i et område omkring byen Ahvaz i den sydvestlige del af Iran.

ASMLA anses af det iranske styre for at være en terrorbevægelse.