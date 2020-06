Hofor satser på helt at undgå udledning af spildevand

Hofor er lige nu ved at undersøge, om man kan rense spildevandet lokalt, og hvordan man kan transportere spildevandet. Desuden ses der på, om man kan lave nogle konstruktionsmæssige løsninger, omkring det byggeri over spildevandsledningen, der skal laves.

Det er en transport af spildevandet, der lige nu virker som den mest oplagte løsning ifølge Hofor.

- Det, som har ændret sig, er jo, at vi har fået mere tid. Vi har mange flere måneder til at gå ind i en proces og få det til at lykkes, siger Ole Adeler, der er forsyningsdirektør i Hofor.

Sagen handler om 290.000 kubikmeter spildevand, der efter planen skulle ledes ud i Øresund, for at man kunne arbejde videre på en udbygning af Nordhavn i København.

Spildevandet, der kommer fra Gentofte, Frederiksberg og København, skulle ledes ud i Øresund, mens ledningen midlertidigt var lukket. I mellemtiden skulle man undersøge, om der kunne bygges ovenpå.

Arbejdet var altså planlagt til at gå i gang søndag den 24. maj, men sagen er blevet en varm politisk kartoffel.

Fra partier og organisationer har der lydt kritik af udledningen af spildevand på grund af de miljømæssige konsekvenser.

Ole Adeler afviser dog, at Hofor har ændret noget på grund af det massive politiske pres, sagen har afstedkommet.

- Det er en del af hverdagen, at vi skal have tingene til at hænge sammen på den gode måde. Jeg ser det her som en mulighed for, at alle kan blive enige om, at vi skal finde en god løsning, der gavner både byudviklingen og miljøet, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening har været en stor kritiker af udledningen. Maria Reumert Gjerding, præsident i organisationen, er derfor glad for, at den forhåbentlig nu kan undgås helt.

- Vi kommer til at være i fortsat dialog med partierne og ministeren om, hvordan vi generelt kan gøre noget ved problemet med spildevand i Danmark, siger hun.