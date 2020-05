Hofor leder efter alternativ til spildevandsudslip i Øresund

Efter at der de seneste dage har været heftig debat omkring en planlagt udledning af 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund, er et af forsyningsselskaberne nu begyndt at undersøge alternative løsninger.

- Udskydelsen har givet os mulighed for at få taget fat i rådgivere og teknologileverandører og begynde at analysere, hvad der er af andre muligheder, så vi ikke kommer til at lede mekanisk renset spildevand ud i Øresund.

- Kan vi lave en meget stor containerløsning, kan vi lave en ledning, der flyder oppe ved vandet - hvad er muligt, og hvad kan vi reelt få tilladelse til, spørger Ole Adeler.

Arbejdet på en spildevandsledning i Nordhavn i København var planlagt til at gå i gang for få dage siden.

Spildevandet, der kommer fra Gentofte, Frederiksberg og København, skulle ledes ud i Øresund, mens ledningen midlertidigt var lukket. I mellemtiden skulle man undersøge, om der kunne bygges ovenpå.

Efter massiv kritik fra politikere og miljøorganisationer udskød Københavns Kommune søndag opgaven til efteråret.

Det er netop den udskydelse, der gjort det muligt at finde en anden løsning. Under normale omstændigheder ville der nemlig ikke være tid nok, lyder det.

- Når der kommer tidsfrister, er der ikke alternativer. Det er derfor, vi går til myndigheden og siger, hvad vi kan få lov til. Og så skal det vægtes, i forhold til hvor meget man vil betale, og hvad der kan nås inden for tidsfristerne, siger Ole Adeler.

Af de 290.000 kubikmeter er det Hofor, som står for at omdirigere 160.000 kubikmeter. Resten står forsyningsselskabet Novafos for.

For tre år siden stod Hofor i en lignende situation.

Her skulle 290.000 kubikmeter spildevand ledes væk fra Hovedstadsområdet, da en udbygning af Tuborg Havn i Gentofte medførte pres på spildevandsnettet, og det endte dengang i Øresund.

Selv om udskydelsen er godt nyt for miljøorganisationer og politikere, så er det fortsat usikkert, om Hofor lykkes med at finde et andet sted at sende de 290.000 kubikmeter kloakvand hen.

Derfor er Hofor allerede i gang med at se, om arbejdet kan blive udskudt yderligere:

- Hvis vi skal lave en midlertidig ledning, er det lige før, vi ikke kan stå klar med det. Inden det bliver designet, bygget og udbudt, er vi ikke klar 1. oktober, siger Ole Adeler.