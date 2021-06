Hørsholm opfodrer borgere til test efter fund af variant

Borgere i Hørsholm opfordres af kommunen til at blive testet, efter at der er fundet smitte med en særlig coronavariant. Det skriver TV 2 Lorry.

Kommunens borgmester, Morten Slotved (K), siger til tv-stationen, at der er fundet tilfælde af den brasilianske variant.

Det kan Styrelsen for Patientsikkerhed ikke bekræfte. Her venter man på svar fra Statens Serum Institut, oplyser styrelsen til Ritzau.

Borgmesterens opfordring om test kommer, for at kommunen kan få bugt med smitten.

- Man skal tænke over, hvordan man opfører sig. Hygiejnen skal være god, der skal sprittes af, og så skal man tænke sig om, når man er sammen og gerne mødes udenfor i stedet for indenfor, siger han til TV 2 Lorry.

Myndighederne holder øje med særlige virusvarianter, hvor der iværksættes en øget smitteopsporing, hvis der ses smitte.

Det er blandt andet tilfældet med den brasilianske variant, der vurderes at være mindre følsom over for antistoffer og mere smitsom end de gængse varianter. Frem til 30. maj var der fundet 37 tilfælde af varianten i Danmark.

Også i Hørsholm er smitteopsporingen blevet intensiveret. Det betyder, at nære kontakter i andet og tredje led også skal isolere sig.

Ved smitte med den dominerende variant er det kun nære kontakter. Det er for eksempel folk, som den smittede i mere end 15 minutter har været tættere på end to meter.

Det har betydet, at klasser på Rungsted og Hørsholm Skole er blevet sendt hjem.

- Det er nogle 7. klasser, der har været sammen, og også til noget sport, siger borgmester Morten Slotved til TV 2 Lorry.

For nylig blev Bornholm også ramt af et udbrud med en "særlig virusvariant", hvorefter alle borgerne blev opfordret til at blive testet. Det viste sig siden at være den colombianske variant.

Der er tegn på, at den kan være mere smitsom, og at vacciner muligvis ikke er lige så effektive over for varianten.