Hørsholm opfodrer borger til test efter fund af variant

Borgmester siger til TV 2 Lorry, at der er tilfælde med brasilianske variant. Det kan styrelse ikke bekræfte.

Borgere i Hørsholm opfordres til at blive testet efter fund af en særlig coronavariant. Det skriver TV 2 Lorry.

Kommunens borgmester, Morten Slotved (K), siger til tv-stationen, at der er fundet tilfælde af den brasilianske variant.

Det kunne Styrelsen for Patientsikkerhed dog mandag ikke bekræfte.

- Vi skal have bugt med smitten, så jeg vil opfordre alle til at lade sig PCR-teste, siger Slotved til TV 2 Lorry.

Den brasilianske variant vurderes at være mindre følsom over for antistoffer og mere smitsom end de gængse varianter.

Den er derfor på myndighedernes radar. Frem til 30. maj var der fundet 37 tilfælde af varianten i Danmark.

For nylig blev Bornholm også ramt af et udbrud med en "særlig virusvariant". Det viste sig at være den colombianske variant.