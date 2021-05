Hør frihedsbudskabet

I aften, 4. maj, er det 76 år siden, at den tyske besættelsesmagt i Danmark kapitulerede efter fem års besættelse. Frihedsbudskabet kom til danskerne gennem radioen.

Klokken 20.35 den 4. maj 1945 kunne Johannes G. Sørensen, der var speaker ved BBC's danske redaktion i London, endelig give danskerne besked om, at den tyske besættelse af Danmark endelig ophørte. Budskabet blev givet fem minutter inde i udsendelsen. Ved udsendelsens start havde redaktionen endnu ikke modtaget besked om tyskernes overgivelse.

Det var et andet medlem af redaktion, som fik budskadet i hænde og brasede ind i studiet. Her puffede ham Johannes G. Sørensen i ryggen. Denne lukkede for mikrofonen, mens kollegaen ophidset fremstammede:

"Montgomery ... kapitulation i Nordvesttyskland, Holland og Danmark ... sig det!". Efter en kort pause tændte Johannes G. Sørensen igen for mikrofonen og sagde de berømte ord: