Højtideligheden som biskoppen ikke glemmer

Når navnet er Erik Norman Svendsen, så går nogle af dem tilmed over i nyere dansk historie.

Gennem et langt liv først som præst og siden som biskop bliver det til mange prædikener.

En dag som Erik Norman Svendsen, der fylder 80 år 27. januar, i dag tænker på som noget af det flotteste og mest festlige.

- Folk stod på gader og pladser for at følge med på storskærme. Mange brød ud i sang til "Det er så yndigt at følges ad".

Siden har han viet prins Joachim og Marie, døbt kongelige småbørn og konfirmeret prins Nikolai og prins Felix.

Men det er andet end kongelige begivenheder. For eksempel 2. juledag 2004, hvor en tsunami i Asien kostede flere end 225.000 mennesker livet. 46 danskere omkom - mange af dem i Thailand.

Som biskop i København skulle han prædike ved en mindehøjtidelighed i Vor Frue Kirke.

- De pårørende sad i deres egen del af kirken. Mange havde blomster med og billeder af deres afdøde. Det er nok den sværeste opgave, jeg har haft som præst.

Det er 12 år siden, Erik Norman Svendsen fratrådte stillingen som biskop over Københavns Stift. Men han fortsatte som kongehusets præst indtil 2018.

Hans sidste opgave blev prins Henriks bisættelse i Christiansborg Slotskirke 20. februar samme år.

Mange husker Erik Norman Svendsens ord om prinsen "der satte sin hat, som han ville" og som i perioder følte, at han blev "direkte mobbet".

Sådan skal det være, for en begravelsestale skal både fortælle om det gode og svære i livet.

Erik Norman Svendsen, der er præstesøn fra Nørrebro, fik som nyuddannet teolog job ved Sundkirken i København. Siden rykkede han videre til Brønshøj Kirke, Skovlunde Kirke og Dragør Kirke.

I 1992 blev han biskop og kunne dermed med sin kone, Margit, der er teolog og cand.mag. i arabisk, indtage bispegården i Nørregade i det indre København.

I dag bor ægteparret i Carlsbergkvarteret i Valby med god tid til at dyrke deres fælles interesse for at cykle, gå til kirkekoncerter og i biografen.

Om søndagen er de ofte til gudstjeneste i Garnisonskirken, hvor de føler sig hjemme, og hvor Erik Norman Svendsen har været hjælpepræst.

Det sluttede i 2020, men foredragene holder han fast i. Lige nu er det umuligt på grund af corona, men ellers er "Præst for Gud, dronning og fædreland" det mest efterspurgte.

Erik Norman Svendsen var formand for Salmebogskomiteen, der førte til en fornyelse af Den Danske Salmebog i 2002.

Han er desuden forfatter til en række bøger, blandt andet erindringerne "Fra Nørrebro til Nørregade".