Højt smittetryk aflyser efterårsaktiviteter i Struer

Smitteudbrud i Struer Kommune ser ud til at have spredt sig via skole på Thyholm, fortæller kommunaldirektør.

Struer Kommune har de seneste dage toppet listen over kommuner med de højeste smittetryk i landet. Det har medført en lukket skole og en lang række aflyste arrangementer i efterårsferien.

Mandag lød det, at der i Struer har været 276 coronasmittede per 100.000 indbyggere den seneste uge. I konkrete tal svarer det til 58 smittetilfælde.

Smittespredningen ser ud til at være brudt ud på halvøen Thyholm. Det fortæller kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller.

Han uddyber, at udbruddet er blevet betegnet som "bred samfundssmitte" af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det vil sige, at der er smitte i mange familier, men at der ikke har været nogen særlige begivenheder, der ser ud til at være årsag til udbruddet.

Til gengæld tyder det på, at smitten har spredt sig via Thyholm Skole, fortæller kommunaldirektøren.

- Vi har en formodning om, at det er startet via skolen, hvor en smittet voksen og elev var nogle af de første tilfælde, vi fik meldinger om. Så har det formentligt spredt sig derfra.

Det har medført, at skolen siden sidste uge har været lukket.

Mandag var der konstateret 34 smittetilfælde blandt lærere og elever på skolen, skrev Dagbladet Holstebro-Struer.

Som følge af smittespredningen besluttede kommunen søndag at aflyse alle arrangementer i efterårsferien. Samtidig blev foreninger og kulturinstitutioner opfordret til at følge trop.

Blandt andet er alle aktiviteter på Struer Bibliotek, Struer Energi Park, Stuer Museum og Struer Svømmehal blevet aflyst.

Det ser dog ud til, at udbruddet kan være på vej nedad igen. Mandag blev syv personer bekræftet smittet med coronavirus i Struer.

Det er det laveste antal nye smittetilfælde i kommunen de seneste tre dage. Søndag blev 11 bekræftet smittet, mens antallet lørdag var 25.

Om udviklingen fortsætter i den rigtige retning kan afgøre, om eleverne på Thyholm Skole som planlagt kan komme tilbage på skolebænken efter efterårsferien.