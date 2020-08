Højesteret smækker kassen i for ofre i Umbrella-sagen

Højesteret har onsdag smækket kassen i for de to ofre i den meget omtalte Umbrella-sag om deling af krænkende videoer.

Højesteret lægger blandt andet til grund, at pigen i tilsvarende sager om erstatning for krænkelsen allerede er tilkendt i alt mindst 260.000 kroner, og drengen er tilkendt i alt mindst 53.500 kroner.

Det samlede beløb er dog ikke blevet oplyst for retten, så de to beløb er mindst det, som ofrene har fået.

Højesteret skriver, at den samlede erstatning "meget væsentligt" overstiger "det almindelige niveau på daværende tidspunkt for grov voldtægt".

- Ligesom den overstiger, hvad der selv i helt særlige tilfælde blev tilkendt for grove seksuelle overgreb mod børn begået over en årrække, skriver retten.

Pigen og drengen i sagen er 15 år på videoerne med seksuel aktivitet. Derfor er flere dømt for deling af børneporno ved at have delt videoerne.

Der er i sagen tale om to videoer, som er optaget en aften i 2015. Efterfølgende spredte videoerne sig på Facebook i beskedappen Messenger, hvor unge i stor stil delte dem.

Højesteret udelukker dog ikke, at der i andre sager i Umbrella-komplekset kan gives erstatning.

- Der er herved ikke taget stilling til, om der i andre sager - for eksempel på grund af meget omfattende delinger - måtte kunne foreligge sådanne helt særlige omstændigheder, at der kan være grundlag for yderligere godtgørelse for tort, lyder det i dommen.

Højesteret har sammen med den omtalte dom afgjort seks lignende sager. De fem er faldet ud på samme måde, mens den dømte i den sidste sag ikke havde krævet at skulle slippe for at betale erstatning.

I 2018 rejste politiet sigtelser mod flere end 1000 unge i Umbrella-sagen.

Flere unge venter stadig på, at deres sag skal for retten. Men 334 unge var per 1. januar i år dømt for børneporno i sagen, oplyste anklagemyndigheden.