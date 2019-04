Højesteret skal vurdere lån med omkostning på 759 procent

Sagen drejer sig om et lån på 4000 kroner. Lånets årlige omkostninger, den såkaldte ÅOP, løb op i 759 procent.

Det kan være dyrt at være fattig. Men hvor dyrt det egentlig må være at låne penge, skal landets øverste dommere i Højesteret nu vurdere i en sag om et dyrt kviklån.

Låntageren betalte ikke pengene tilbage i overensstemmelse med aftalen, og långiveren gik derfor i fogedretten. Her vurderede en dommer, at lånet var for dyrt.

Faktisk lød vurderingen fra fogedretten, at prisen for lånet var "særdeles urimelig", og renten blev nedsat til 18 procent årligt. Derudover bad fogedretten långiveren om at korrigere gælden.

Långiveren valgte at indbringe sagen for Østre Landsret. Og her var der ingen kære mor i forhold til låntageren.

Landsretten mente ikke, at noget talte for, at kreditaftalelovens bestemmelse om låneomkostningers rimelighed var overtrådt. Afgørelsen fra fogedretten blev ophævet, og sagen sendt retur.

Men låntageren indbragte landsretsafgørelsen for Procesbevillingsnævnet. Det er det nævn, som kan give adgang til Højesteret. Det sker blandt andet i principielle sager. Og nævnet sagde ja.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår sagen skal behandles i Højesteret.