Højesteret skal granske sygemeldinger i sag om svindel

Det var egentlig meningen, at det første retsmøde i sagen om svindel for omkring 80 millioner kroner i sagen om entreprenørselskabet FH Byg ApS skulle have fundet sted i januar 2015.

Men BH blev ved med at indsende lægeklæringer om, at han var for syg til at møde op.

Undervejs er der flere gange indhentet udtalelser fra Retslægerådet, der fandt, at den tiltaltes sygdom "ikke eller kun i begrænset omfang var til hinder for fremmøde i retten".

Hver gang er BH så kommet med nye speciallægeerklæringer, der beskrev en udvikling i hans sygdom, som betød, at han ikke kunne møde i retten.

I efteråret fik anklagemyndigheden nok, da han meldte sig syg i fire måneder.

Anklageren ville have BH anholdt og fremstillet i retten, eller have rettens ord for at lægeerklæringerne ikke dokumenterede lovligt forfald.

Men Københavns Byret bestemte, at han havde lovligt forfald.

Anklagemyndigheden kærede afgørelsen til Østre Landsret, som stadfæstede byrettens kendelse.

Torsdag har Procesbevillingsnævnet så givet anklagemyndigheden tilladelse til at få Højesteret til at tage stilling til spørgsmålet.

I september kom sagen mod de øvrige fire tiltalte i øvrigt i gang med 988 dages forsinkelse, da man besluttede at udskille BH fra sagen.

Affæren om FH Byg ApS., der havde hjemme i Glostrup og på Refshalevej i København, er blevet kaldt entreprenørbranchens svar på sagen om IT Factory. Væksten var eksplosiv - og det endte med et brag.

Påstanden er, at leasingselskaber blev fodret med fiktive fakturaer.

Maskinerne blev aldrig leveret til FH Byg ApS, hævdes det, og dermed blev selskaber som Nykredit Leasing, Cito Leasing, Sydleasing, AB Finans og andre angiveligt bedraget.

I øvrigt er BH ud over økonomisk kriminalitet også tiltalt for gennem flere år at have udsat en mand på Vestsjælland for afpresning. Til sidst begik manden selvmord.