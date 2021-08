Højesteret skal afgøre om Loyal To Familia er ulovlig

En forening, der anvender vold for at nå deres mål, kan opløses ved dom. Sådan siger Grundloven - med lidt flere ord - om emnet.

Medlemmer af banden er samlet idømt 1409 års fængsel for kriminalitet som vold og drab.

Københavns Politi udstedte i 2018 et midlertidigt forbud mod banden.

Og ifølge anklagemyndigheden havde bandemedlemmer på det tidspunkt været involveret i 63 skyderier, der kostede fem mennesker livet og sårede 17.

Under sagen i Østre Landsret afviste forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen, at LTF er en forening i grundlovens forstand. Det er blot en venneklub eller et broderskab, hvor det handler om at være sammen.

Anklagemyndigheden har ikke haft lyst til at udtale sig forud for sagen.

Egentlig var formålet med bestemmelsen om at opløse voldelige foreninger at ramme for eksempel nazigrupper og andre yderliggående foreninger, der truer demokratiet ved brug af vold.

Og det var ikke en let beslutning for retsformanden, landsdommer Finn Morten Andersen, ved domsafsigelsen i Østre Landsret, slog han fast.

- Det er særdeles væsentligt for vores samfund, at man har den frihedsrettighed, sagde han om retten til at danne foreninger.

Men det er ikke så overraskende at den også kan bruges mod bander, har Jørgen Albæk Jensen tidligere forklaret Ritzau. Han er professor emeritus ved Aarhus Universitet, og hans speciale er blandt andet statsforfatningsret.

- Reglen siger jo ikke noget om, at den kun gælder politiske foreninger, sagde han.

Ifølge ham dækker formuleringen over alle foreninger, der virker ved vold eller ved anstiftelse af vold.

- Det er helt efter bogen, at regler kan komme i anvendelse til andet end det, de oprindeligt er tiltænkt, så længe det bare dækker ordlydsmæssigt, sagde han.

Afgørelsen giver også mulighed for nye lignende sager, forklarede Jørgen Albæk Jensen.