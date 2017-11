Højesteret skal afgøre hvornår voldtægtsmænd kan udvises

I starten af oktober oplyste Rigsadvokaten, at man ville ansøge procesbevillingsnævnet om tilladelse til at bringe spørgsmålet om udvisning for Højesteret.

Og onsdag har procesbevillingsnævnet nikket ja til ansøgningen. Det skriver kommunikationskonsulent hos Rigsadvokaten Simon Gosvig på Twitter.

- Det er et principielt spørgsmål at få afklaret, under hvilke omstændigheder en person, som flere gange er dømt for voldtægt, kan blive dømt til udvisning af Danmark, skrev Rigsadvokaten tidligere i en pressemeddelelse.

Foreløbig er den 36-årige tre gange blevet kendt skyldig og betinget udvist for voldtægter begået i 2012, 2014 og 2016.

Senest var det Østre Landsret, der 21. september i år afviste at smide cambodjaneren på porten.

Det skete med henvisning til, at manden i Danmark har to mindreårige børn, som han ser cirka hver anden eller tredje uge. Manden selv kom til Danmark med sin familie, da han var seks år gammel.

Ifølge Østre Landsret ville en udvisningsdom ganske enkelt være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 stk. 1., der handler om enhvers ret til respekt for privat- og familieliv.

Nu skal landets øverste domstol tage stilling til, om den tolkning er korrekt.

Det er dog ikke kun domstolene, som er tilbageholdende med at udvise. I flere sager har anklagere ikke rejst krav om udvisning i sager om voldtægter, selv om de burde have gjort det.

I en pressemeddelelse mandag slog Rigsadvokaten fast, at mindst syv udlændinge er sluppet for krav om udvisning i forbindelse med voldtægtssager.

Fejlene er afsløret i forbindelse med, at i alt 175 domme om voldtægt begået af udenlandske statsborgere siden 2012 er blevet gennemgået.

På grund af fejlene har Rigsadvokaten bestemt, at de to regionale statsadvokater i København og Viborg skal føre tilsyn med de lokale anklagere for at sikre, at der altid bliver rejst krav om udvisning, når det er relevant.