Højesteret lod ham slippe - nu er han tiltalt som seriemorder

Som bare 10-årig var han mistænkt for at have forsøgt at voldtage en seksårig pige. Den institution, hvor han boede som helt ung, beskrev ham som "narcissistisk og sexfikseret", og man frygtede, at han en dag ville forgribe sig på nogen for alvor.

Den frygt var velbegrundet. For tilbage i 2009 voldtog den dengang 17-årige dreng en 14-årig pige, som besøgte ham i hans hjem i Holbæk. Og mens han sad varetægtsfængslet i sagen forsøgte han at dræbe og voldtage sin mors veninde.

Tirsdag står den i dag 27-årige mand i Københavns Byret anklaget for at være seriemorder. Tre ældre mennesker er blevet dræbt, hvorefter manden lænsede deres kreditkort, lyder anklagen, som han imidlertid nægter sig skyldig i.

Men stod det til dommere og nævninger i både Københavns Byret og Østre Landsret, så skulle manden slet ikke have været på fri fod, da han ifølge sagens anklageskrift i februar og marts 2019 begik de tre drab.

De valgte nemlig i henholdsvis januar og juni 2011 at idømme manden forvaring - altså indespærring på ubestemt tid - på grund af at han udgjorde en nærliggende fare for sine omgivelser.

Det var i forbindelse med retssagerne, at oplysningerne om mistankerne mod manden, allerede da han var dreng, blev fremlagt.

På det tidspunkt var han den yngste til at blive idømt en forvaringsdom. Men det blev lavet om. For sagen blev anket til Højesteret, og her så fem dommere med anderledes milde øjne på den unge mands situation.

Højesteret medgav, at hans kriminalitet var meget grov. Og landets øverste dommere medgav også, at de lægelige oplysninger i sagen gik manden imod. Men på grund af hans unge alder ville de ikke idømme ham forvaring.

I stedet lød dommen på fængsel i syv år.

I 2018 oplyste Rigsadvokaten i et svar til Folketinget, at en forvaringsdømt i gennemsnit sidder indespærret i mere end 13 år, før der sker prøveudskrivning.

I forvaringssager kan en dømt først prøveudskrives - altså løslades - når han vurderes ikke længere at udgøre en fare.

Noget taler altså for, at havde det ikke været for de milde øjne i Højesteret, så havde den i dag 27-årige mand ikke have haft mulighed for at kvæle de tre ældre mennesker - alle over 80 år - i deres ældreboliger på Østerbro i København.

Der ventes dom i sagen om de tre drab til maj. Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf på livstid.