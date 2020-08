Højesteret lader kvinde slippe billigere for bandevåben

En 59-årig kvinde straffes med to år og tre måneders fængsel for at være i besiddelse af et våben med banderelation.

Et år og ni måneder af fængselsstraffen har Højesteret dog valgt at gøre betinget.

Det fremgår af dommen fra Højesteret torsdag.

Det er en ændring af landsrettens afgørelse på to år og tre måneders ubetinget fængsel.

Det var angiveligt kvindens søn, der havde tapet et halvautomatisk haglgevær fast under hendes seng.

Det var angiveligt sønnens kammerat, der skulle være en del af en bande, som havde bedt ham om at gemme våbnet.

Politiet fandt tilfældigt haglgeværet under kvindens seng, da de var i gang med en ransagning af boligen af helt andre årsager.

En politimand var nemlig stødt på en salgsannonce for en PH-lampe, der var blevet meldt stjålet. Det var kvinden, der var i gang med at sælge den.

På baggrund af politiets daværende efterforskning af indbrud og hælervarer valgte det at ransage hendes bolig i Munkebo på Fyn.

Under ransagningen af kvindens hus gjorde hun selv betjentene opmærksomme på, at de ville kunne finde et våben under hendes seng.

I byretten blev kvinden dømt for at have været bekendt med, at våbnet var blevet opbevaret i hendes bolig. På den baggrund valgte man at idømme hende tre måneders betinget fængsel.

Men anklagemyndigheden ankede sagen til Østre Landsret. Her blev kvinden foruden besiddelsen af våbnet også dømt for at have vidst, at våbnet tilhørte en person med relation til en bande. Og det var skærpende.

Landsretten mente, at kvinden burde vide, at der var en risiko for, at våbnet skulle bruges til at gøre skade på andre personer. Hun endte derfor med en dom på to år og tre måneders fængsel.

At Højesteret har valgt at gøre noget af straffen betinget betyder, at hun skal ikke afsone den del. Det er dog på betingelse af, at hun ikke begår ny kriminalitet det næste år.

Det er med henvisning til kvindens helbredsmæssige problemer af både fysisk og psykisk karakter, at Højesteret har valgt at gøre størstedelen af straffen betinget.