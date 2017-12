Højesteret holder fast i straf efter agents vilde skuespil

Højesteret afviser at frifinde to mænd i en meget usædvanlig narkosag.

Sagen er usædvanlig på flere måder. Både på grund af de metoder, som amerikansk og dansk politi har brugt i efterforskningen. Men også på grund af sagens omfang og hovedpersoner.

Et centralt redskab i politiets indsats var en sydamerikansk mand ved navn Maria, som får betaling af det amerikanske narkopoliti for at deltage i farlige skuespil.

I "Operation Orion" spillede han rollen som leverandør af store mængder kokain, fordi han havde tæt forbindelse til guerillabevægelsen Farc.

Hans forhandlinger i Bogota i Colombia med de nu dømte var en omvendt lokkedue-operation, idet amerikansk politi normalt bruger civile til at få sælgere og leverandører frem i lyset, så de kan blive sat ud af spillet.

I denne situation tilbød han at være storleverandør.

Forløbet udviklede sig, og Maria fik de to mænd til København og Aarhus, hvor politiet kunne følge med i de fortsatte forhandlinger.

Til sidst - 5. december 2013 - blev tyske Matthias Sperling og colombianske Pedro Aguillon anholdt i Aarhus og sigtet for forsøg på at købe 200 kilo kokain til en pris af 43 millioner kroner.

Senere fastslog først Retten i Aarhus og derefter Vestre Landsret, at politiet havde overtrådt retsplejelovens regler om efterforskning.

Den forbyder civile agenter at lokke eller provokere mistænkte til at begå mere kriminalitet, end de oprindeligt er klar til. Maria var gået for vidt, mente de to domstole, og på det punkt er Højesteret enig.

- Højesteret tiltrådte byrettens og landsrettens vurdering og fandt, at en sådan overskridelse efter omstændighederne kan tillægges betydning ved strafudmålingen, lyder det i tirsdagens dom.

Dog kan det ikke komme på tale at frifinde de tiltalte. Højesteret afviser nemlig de dømtes påstand om, at politiets aktion var i strid med retsplejelovens såkaldte provokationsforbud.

Derfor holder retten fast i, at de to mænd skal i fængsel.