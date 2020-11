Artiklen: Højesteret bruger bandeparagraf og giver 14 år for drabsforsøg

Højesteret har idømt 29-årige Jim-Bo Poulsen 14 års fængsel for drabsforsøg. Rettens dommere vurderer, at drabsforsøget er sket som led i en konflikt mellem rockergrupperne Bandidos og Satudarah.

Det er en markant skærpelse af den straf på otte års fængsel, som Østre Landsret i februar udmålte i sagen. Straffen er på niveau med, hvad der gives for eksempelvis et rovmord.

Sagen drejer sig om en episode i en lejlighed på Østre Ringvej i Næstved i november 2017. Her blev en 25-årig mand, som solgte hash for Satudarah, skudt mens han lå i sin seng.

Seks gange blev han ramt, men han overlevede. Værre gik det for hans hund, som også blev skudt. Den døde.

Tre mænd har været tiltalt i sagen, men Jim-Bo Poulsen er som den eneste blevet dømt. I byretten lød straffen i marts 2019 på 12 års fængsel, men den blev altså sat ned til otte år i landsretten.

Jim-Bo Poulsen havde i Højesteret bedt om en stadfæstelse af landsrettens dom, mens Rigsadvokaten gik efter en markant skærpelse.

Den juridiske strid står om straffelovens paragraf 81 a. Den siger, at straffen kan fordobles i sager om for eksempel, drab og drabsforsøg, når forbrydelsen har baggrund i en bandekonflikt.

Byretten nikkede i sin tid ja til at bruge paragraffen, men landsretten vurderede, at paragraffen ikke kunne bruges.

For selv om der var en konflikt mellem grupperne, så var det ikke bevist, at der tidligere var blevet anvendt skydevåben i den konflikt, lød det i landsrettens dom.

Det er dog ikke væsentligt, vurderer Højesteret. For en lovændring i 2017 ændrede nemlig betingelserne for, hvornår bandeparagraffen kunne tages i brug.

Lovændringen betød, at hvis en lovovertrædelse er egnet til at fremkalde en konflikt, hvor der anvendes skydevåben, så kan der også straffes efter paragraf 81 a.