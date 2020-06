Højesteret afviser at udvise mand for gemt pistol

I stedet har Højesteret tildelt ham en advarsel om udvisning. Højesteret stadfæster desuden den oprindelige dom på to og et halvt års fængsel.

Som 6-årig var han i Rumænien for at deltage i sin mormor og morfars begravelse, men siden har han ikke været i Rumænien. Han taler dansk, og taler kun rumænsk med sin mor, fortæller hans forsvarsadvokat, Tyge Trier.

Ifølge EU-opholdsdirektivet må en EU-borger ikke udvises fra et medlemsland, hvis borgeren har haft lovligt ophold de forudgående ti år i landet, medmindre udvisningen er "bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed".

Det vurderede Højesteret altså ikke, at den var.

Advokat Tyge Trier er tilfreds med, at Højesteret har omstødt dommen om udvisning fra landsretten.

Han mener, at byret og landsret i flere sager er for tilbagelænet på spørgsmålet om udvisning.

- Lige nu er der en fase i gang, hvor man efter min vurdering udviser for mange, og hvor der er blevet en stemning i byretterne og landsretterne, at de har mere frirum, og så kan de udvise flere.

- Pendulet er svinget lidt for meget til den side. Min vurdering er, at de retlige grænser, som Menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen opstiller, i en del tilfælde ikke overholdes, siger Tyge Trier.

Han hæfter sig ved, at Højesteret allerede ved spørgsmålet om, hvorvidt manden kunne udvises i forhold til EU-direktivet kom frem til, at det ville være ulovligt.

Dermed nåede man slet ikke at vurdere, om udvisningen også ville være ulovlig i forhold til Menneskerettighedsdomstolen.

Højesteret anerkender kriminalitetens grovhed i dommen, men anser den ikke som "af særlig grov karakter" og mener ikke, kriminaliteten "indebærer en direkte trussel mod befolkningens tryghed og fysiske sikkerhed".

Ud over at have gemt en pistol med ammunition under noget tøj på sin mors adresse er den 26-årige dømt for besiddelse af en springkniv, knytnæveslag i ansigtet på en person og så blev han taget med hash og kokain til eget forbrug.

Advokat Tyge Trier vurderer, at manden kan blive løsladt til oktober. Han har siddet varetægtsfængslet under ankesagerne, og dermed har han allerede afsonet en del af dommen på to og et halvt års fængsel.

Han har et svendebrev og er uddannet som vognmaler, og ifølge Tyge Trier ligger et job klar til ham, når han kommer ud.

Ved sagens begyndelse ved Retten i Hillerød blev den 26-årige idømt to og et halvt års fængsel og en advarsel om udvisning. Det er det samme, som Højesteret kom frem til.