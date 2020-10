Højeste antal smittetilfælde på en lille uge og to dødsfald

Siden onsdag er der konstateret 446 nye smittetilfælde i Danmark, oplyser Statens Serum Institut i torsdagens opdatering.

Det er det højeste antal nye smittetilfælde siden fredag i sidste uge, hvor 536 smittetilfælde var blevet registreret af myndighederne det forgangne døgn.

Før torsdagens tal havde det gennemsnitlige antal af smittetilfælde de seneste fem dage ligget på cirka 356 om dagen.

Med til historien om de færre tilfælde hører det, at der i starten af oktober har været en tendens til færre test for coronavirus.

Men torsdag viser tallene fra Statens Serum Institut, at der igen bliver lavet i omegnen af 50.000 test om dagen. Det var også tilfældet i sidste halvdel af september.

På Roskilde Universitetscenter (RUC) vurderer Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi, at epidemien fortsat er nedadgående sammenlignet med nogle uger forinden.

- Det er egentlig forventeligt, at vi ser det her hop i tallene, for der har været en klar tendens til, at der sidst på ugen er et større antal afsluttede prøver, og det giver sig udslag i smittetallene.

- Hvis man dykker ned i tallene, så er andelen af personer, der bliver testet positive, nogenlunde, som den har været på det seneste, siger Viggo Andreasen.

Når han ser smittetallene over de seneste to uger, er han ikke i tvivl om, at epidemien er på tilbagetog.

- Den opadgående kurve er knækket, og det tyder på, at nogle af de seneste restriktioner har virket.

- Vi står oppe på toppen af epidemien og er lige begyndt at kigge nedad, siger Viggo Andreasen.

Siden starten af året er flere end 2,5 millioner personer blevet testet for coronavirusset.

Nogle er blevet testet flere gange. Derfor er antallet af test også større. Mere præcist er der foretaget over 4,2 millioner prøver i Danmark.

Antallet af coronapatienter, der er indlagt på landets hospitaler, er torsdag 115. Det er en mindre end onsdag.

Af de 115 indlagte coronapatienter er 17 indlagt på intensivafdeling, og 14 af intensivpatienterne har brug for hjælp fra en respirator.

Der er registreret yderligere to dødsfald blandt coronasmittede siden onsdag.

I alt er der konstateret 665 coronarelaterede dødsfald i Danmark.