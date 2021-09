Højere aktieskat er uspiselig for Venstre og Konservative

- Det er en skat på iværksætteri. Det er en skat på den grønne omstilling. Det er en skat på de virksomheder, der skal hjælpe os med at forbedre verdens klima.

- Det er i bedste fald uklogt. Den del er i hvert fald uspiselig, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Beskatningen af aktier har tidligere været på 45 procent. Men i 2010 sænkede den daværende regering med Venstre og Konservative beskatningen til de 42 procent, som den er på nu.

Til gengæld fremhæver Jakob Ellemann-Jensen flere af regeringens andre forslag som gode idéer:

En sænkelse af dagpengesatsen for nyuddannede, indførslen af en arbejdspligt for 20.000 kontanthjælpsmodtagere og et permanent fradrag for forskning og udvikling hos virksomhederne på 130 procent.

- Det er alt sammen ting, der er groet i vores have, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen påpeger dog, at samtidig med at regeringen har lagt op til forhandlinger om en række reformer, så skal der parallelt forhandles om en finanslov for næste år.

- Jeg er ikke blind for, at man samtidig sidder og forhandler med sit parlamentariske grundlag, der trækker i den modsatte retning, siger Jakob Ellemann-Jensen.

De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, kalder regeringens reformudspil for "uambitiøst".

- Der er mange elementer i det, som mere handler, om, at Socialdemokratiet vil tilgodese deres kernevælgere, end at gøre noget godt for dansk økonomi, siger han.

Også Rasmus Jarlov fremhæver stigningen i aktiebeskatningen som et negativt højdepunkt i udspillet, fordi det "vil have meget negative konsekvenser for antallet af aktieselskaber, der vil blive startet i Danmark".

- Det vil betyde, at vi vil gå glip af fremtidige succesfulde aktieselskaber. Det vil være dyrt for Danmarks økonomi, siger han.

Rasmus Jarlov kritiserer også, at regeringen vil hæve dagpengesatsen for folk i de første måneder, efter at de er gået fra at have et arbejde til at være ledige.